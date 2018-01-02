Kırşehir'de kültür sanat

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Kırşehir'de "Düdüklü Kıymalı Bamya" adlı oyun sahnelenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro eserinin 9 Ocak Salı ve 10 Ocak Çarşamba günlerinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda seyirci ile buluşacağı ifade edildi.

Bilet ücretlerinin tam 7,5 ve öğrenci 4,5 lira olduğu aktarılan açıklamada, "Düdüklü Kıymalı Bamya" adlı tiyatro oyununda yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürüne karşı olan kişilerin ötekileştirilmesinin işlendiği kaydedildi.