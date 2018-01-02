banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırşehir'de kültür sanat

- Kırşehir'de "Düdüklü Kıymalı Bamya" adlı oyun sahnelenecek

02 Ocak 2018 Salı 10:24
Kırşehir'de kültür sanat
banner230

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Kırşehir'de "Düdüklü Kıymalı Bamya" adlı oyun sahnelenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro eserinin 9 Ocak Salı ve 10 Ocak Çarşamba günlerinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda seyirci ile buluşacağı ifade edildi.

Bilet ücretlerinin tam 7,5 ve öğrenci 4,5 lira olduğu aktarılan açıklamada, "Düdüklü Kıymalı Bamya" adlı tiyatro oyununda yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürüne karşı olan kişilerin ötekileştirilmesinin işlendiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
KırşehirTiyatro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim