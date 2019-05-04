Kırşehir'de küçükler basketbol il birinciliği tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları faaliyet programında yer alan Küçük Kızlar ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmalarının ardından Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler kategorilerinde dereceye giren okullar belirlendi.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmaların sonunda "Küçük Kızlar" kategorisinde Cacabey Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Ortaokulu ikinciliği elde etti.

"Küçük Erkeklerde" ise, Cacabey İlkokulu birinci, Aşıkpaşa İlkokulu da ikinci oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Basketbol İl Temsilcisi Kaan Eroğlu ve okulların beden eğitimi öğretmenleri takdim etti.