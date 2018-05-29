Kırşehir'de köylere 47 kilometre yol yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KÖYDES Projesi kapsamında geçen yıl köylere 47 kilometre yol yapıldığını belirtti.

Kırşehir Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2018 yılı mayıs ayı olağan meclis toplantısı Vali Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, şehirlerde ne varsa köylerde de o hizmetlerin götürülmesi için devlet tarafından aktarılan ödenekleri verimli şekilde kullanacaklarını dile getirdi.

Kırşehir'de valilik görevi yaptığı sürede kenti daha iyi noktalara hep birlikte taşıma gayretinde olacaklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"2017 yılında KÖYDES kapsamında merkez köylerimize 47 kilometrelik yol yapıldı. İçme suları alanında da projelendirilen 8 çalışma, yıl sonu itibariyle bitirilmiştir. Bu işlerin yapımı için 2017 yılında yaklaşık 2 milyon lira harcama yapılmıştır. 2018 yılında devletimiz ikinci kat asfalt yerine bütümlü sıcak karışım asfalt yapılmasına öncelik vermiştir. Bu nedenle standartlara uygun olarak 5 kilometre sıcak asfalt yapımı programlanmış ve yapımına da başlanmıştır. 2018 yılı bütçesiyle 11 köyümüzde kollektör sistemi yapımı başta olmak üzere içme suyu işi projelendirildi. 2018’de bu işler için toplam 3 milyon 150 bin lira harcama yapılacaktır."

Toplantıda gündem maddelerin görüşülmesinin ardından talepler dinlendi.