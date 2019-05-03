Kırşehir'de KÖYDES komisyonları belirlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde (KÖYDES) görev alacak İl Genel Meclisi üyeleri belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Birlik Müdürü Alaattin Gayretli, İl Genel Meclisi ve muhtarlar katıldı.

KÖYDES encümen üyeliklerine İl Genel Meclisi üyelerinden Şaban Çelik ve Murat Yüksel, Güzler Köyü Muhtarı Ramazan Seyfi ve Çadırlı Hacı Yusuf Köyü Muhtarı Bayram Zengin seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyeleri Bayram Altuntaş ile Ömer Yaşar, Karadurak Köyü Muhtarı Sezai Özturgut, Sevdiğin Köyü Muhtarı Hüdaverdi Yıldırım ve Dulkadirli Köyü Muhtarı Sıddık Ateş belirlendi.

Encümen ve komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından, muhtarların köylerinde ihtiyaçları belirterek, talepler oluşturuldu.