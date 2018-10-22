Kırşehir'de köpeğin saldırdığı anne ve kızı yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sokak köpeğinin saldırdığı anne ve ilkokul öğrencisi kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi'nde yaşayan Sinem A. ve kızı Hatice A, okul servisi bekledikleri sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpek olay yerinden uzaklaştırıldı. Köpeğin saldırısıyla yaralanan anne ve kızı, sağlık ekibi tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.