Kırşehir'de köpeğin saldırdığı anne ve kızı yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sokak köpeğinin saldırdığı anne ve ilkokul öğrencisi kızı yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi'nde yaşayan Sinem A. ve kızı Hatice A, okul servisi bekledikleri sırada sokak köpeğinin...