Kırşehir'de kısa dönem erler yemin etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 372. kısa dönem 25 er için yemin töreni düzenlendi.

Boztepe ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Acemi erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere başarı belgesi ve hediye verildi.

Törende konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Ferhat Kuran, askerlerin milletin ve bağımsızlığın sembolü olan şanlı bayrağın gölgesinde, şehitlerin manevi huzurunda namus ve şerefleri üzerine and içtiklerini söyledi.

Vatan hizmetini kendilerinden önceki büyüklerinden devralacaklarını, kutsal görevi en iyi şekilde yapacaklarını ve sonraki kardeşlerine ise gurur ve onurla devredeceklerini vurgulayan Kuran, şunları kaydetti:

"Alacağınız her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima gözeteceğinizden ve andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur. Kutsal görevinizi icra ederken, Çanakkale'de, Yemen çöllerinde, Aydın'da, Afyon'da, Sakarya'da, İzmir'de ve daha nice vatan topraklarında hayatlarını feda eden atalarımızı, terörle mücadele de gözünü bile kırpmadan bedellerini ortaya koyan kardeşlerimizi, örnek asker ve kahramanımız Ömer Halis Demir'i, bu vatanı kurtararak bizlere emanet eden edebi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını unutmayacak ve unutturmayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir."

Törene, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Boztepe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve asker aileleri katıldı.