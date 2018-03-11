Kırşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki Banka Evleri ile eski sanayi alanı yanında bulunan iki katlı metruk binaların bulunduğu bölgenin kentsel dönüşümüyle ilgili Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde hak sahipleri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bahçeci, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 kentsel vizyonu hedefine ulaşmasında Kırşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yapmak istediğini belirtti.

Banka Evleri'nde 195, eski sanayi alanında da 128 hak sahibi olduğunu aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Dönüşüm sayesinde Banka Evleri diye tabir ettiğimiz bölgede 70’li yıllarda inşa edilen konutlar ile yine eski sanayi alanı yanındaki alana 80’li yıllarda inşa edilmiş depreme ve afet risklerine karşı dayanıklı olmayan yapılar, yerini planlı yapılara bırakacak. Bu bölgelerde fiziki dönüşümü sosyal donatı alanlarıyla bütünleştirerek vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Banka Evleri'nde 80 metrekare ile 150 metrekare, eski sanayi alanında ise 80 metrekare ile 230 metrekare arasında daireler olacak. Burada yaşayan kardeşlerimiz proje sonrasında buralarda daha modern ve lüks konutlarda yaşamaya devam edecek. Vatandaş kabul ederse bu projeyi gerçekleştireceğiz. Kabul edilmezse gerçekleştiremeyeceğiz. Buralarda yapacağımız kentsel dönüşümü hak sahipleri vatandaşların rızasını ve desteğini alarak gerçekleştirmek istiyoruz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hak sahiplerini mağdur edecek adımı da atmayacağız."