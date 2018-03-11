Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Kırşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki...

11 Mart 2018 Pazar 18:00
Kırşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki Banka Evleri ile eski sanayi alanı yanında bulunan iki katlı metruk binaların bulunduğu bölgenin kentsel dönüşümüyle ilgili Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde hak sahipleri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bahçeci, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 kentsel vizyonu hedefine ulaşmasında Kırşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yapmak istediğini belirtti.

Banka Evleri'nde 195, eski sanayi alanında da 128 hak sahibi olduğunu aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Dönüşüm sayesinde Banka Evleri diye tabir ettiğimiz bölgede 70’li yıllarda inşa edilen konutlar ile yine eski sanayi alanı yanındaki alana 80’li yıllarda inşa edilmiş depreme ve afet risklerine karşı dayanıklı olmayan yapılar, yerini planlı yapılara bırakacak. Bu bölgelerde fiziki dönüşümü sosyal donatı alanlarıyla bütünleştirerek vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Banka Evleri'nde 80 metrekare ile 150 metrekare, eski sanayi alanında ise 80 metrekare ile 230 metrekare arasında daireler olacak. Burada yaşayan kardeşlerimiz proje sonrasında buralarda daha modern ve lüks konutlarda yaşamaya devam edecek. Vatandaş kabul ederse bu projeyi gerçekleştireceğiz. Kabul edilmezse gerçekleştiremeyeceğiz. Buralarda yapacağımız kentsel dönüşümü hak sahipleri vatandaşların rızasını ve desteğini alarak gerçekleştirmek istiyoruz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hak sahiplerini mağdur edecek adımı da atmayacağız."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim