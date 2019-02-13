Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kent Konseyi tarafından Kırşehir Belediyesi iş birliğinde "kent konuşmaları" adıyla konferans programları düzenleneceği bildirildi.
Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, kent konuşmaları konferanslarının ilkinin 22 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Her konferansta farklı konuların bilim insanları aracılığıyla ele alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kariyerinde başarılı bilim, sanat, kültür insanlarının konuk olacağı kent konuşmalarının ilk konuğu Prof. Dr. Ülkü Sayın olacak. Kırşehirli bilim insanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi Üyesi, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sayın'ın "Kent-Kültür-İnsan" konulu konferansıyla başlayacak kent konuşmaları, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu'nda 22 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Tüm Kırşehir halkı davetlidir."