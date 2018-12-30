KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde ve köylerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 8 greyder, 7 bıçaklı kamyon, 9 kepçeden oluşan, toplam 24 iş makinesi ve 40 personelle yolları açma çalışmasının yürütüldüğünü aktardı.

Mucur, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Kaman ve Çiçekdağı ilçeleriyle bağlı köylerde kar yağışı sonrası kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açıldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bir yandan yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarını açarken, diğer taraftan yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Özel İdare ekipleri halkın ulaşımda sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle teyakkuz halindedir. Karla mücadelede önceliğimiz köy yollarının ulaşıma açık kalmasıdır. Gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız görev ve sorumluluk sahamızda karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta 0 386 213 10 16 - 0386 213 10 34 telefon numaralarını arayarak, bilgi verebilirler."