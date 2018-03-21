Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kariyer Günleri" programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki özel bir lise de düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katılan Başkan Bahçeci, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerin gelişiminin doğru bir şekilde ilerlemesi açısından konferans, söyleşi programlarının son derce kıymetli olduğunu belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Gençler şimdi manevi olarak donanımlı bir şekilde yetişiyorsunuz. Eski Türkiye'yi şimdi gençlerimiz hatırlamıyor. Hiçbir şey şimdiki gibi modern değildi. Partiler bugün var, yarın olamayacak. Sizlerde kendi hayatınızda siyaseti şekillendirirken, tabi iki siyasi görüşleriniz olacak. Kahraman askerlerimiz bize bir zafer daha armağan etti. Afrin'i aldık.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Tarihimize baktığımızda bir mücadele görüyoruz. Atalarımız hiç rahat görmemiş. Bizim coğrafyamız dünyanın merkezi. Önümüzdeki dönemde de yapılacak mücadele için siz gençlerin daha iyi yetişmeniz lazım. Her alanda iyi yetişmeniz lazım.

Türkiye her alanda güçlü ve gelişmiş olmak zorunda. Bunun yolunu büyükler çizecek, önünü açacak, siz gençler de ilerleyeceksiniz."