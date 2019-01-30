Kırşehir'de, karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, olumsuz hava şartlarında ve sıklıkla kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan ekiplerinin kent merkezinde vatandaşları bilgilendirdikleri belirtildi.

Kentteki pazar yerleri, şehirler arası otobüs terminali, kıraathanelerde broşürler dağıtıldığı, farkındalık oluşturulması için ise bir çok alana bilgilendirici afişlerin de asıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Renksiz, kokusuz, tatsız zehirli bir gaz olan karbonmonoksit gazı, doğal gazların tam yanmaması ve karbon içeren yağ, propan, kömür, tahta gibi maddelerin yanması sonucunda ortaya çıkar. Yangın, soba, şofben, kapalı garaj, endüstriyel yanma olayları ise en sık karşılaşılan karbonmonoksit zehirlenme türleridir. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler, hastalar, polis, itfaiye çalışanları, kalorifer dairesi çalışanları, kebap ustaları yüksek risk taşırlar. Zehirlenme vakıalarında baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, halsizlik, bayılma, bilinç değişiklikleri, koma belirtileri olur. Evde kullanılan tüm ısıtma sistemlerinin ve bacaların bakımının düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Soba yakılan odalar sık sık havalandırılmalıdır. Doğal gaz ile kullanılan cihazların bakımları düzenli yaptırılmalıdır. "