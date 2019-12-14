Son Dakika
Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesi'nde müstakil ikamette yaşayan Ramazan Çöplü...
Genel 14.12.2019, 18:31
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesi'nde müstakil ikamette yaşayan Ramazan Çöplü (13) akrabaları Hanife Türk (21) ve Süleyman Türk'ten (29) uzun süre haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.
Hanife ve Süleyman Türk ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çöplü'nün cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51