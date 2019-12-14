Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahallesi'nde müstakil ikamette yaşayan Ramazan Çöplü (13) akrabaları Hanife Türk (21) ve Süleyman Türk'ten (29) uzun süre haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.

Evdekileri hareketsiz bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Çöplü'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hanife ve Süleyman Türk ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çöplü'nün cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.