Kırşehir'de kar yağışı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kervansaray Dağları ile Kaman, Boztepe ve Mucur ilçelerine kar yağdı.Mucur'un bazı köyleri ile Boztepe ve Kaman ilçesi çevresinde zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle, binaların çatıları ve araziler...