Kırşehir'de kar yağışı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kervansaray Dağları ile Kaman, Boztepe ve Mucur ilçelerine kar yağdı.
Mucur'un bazı köyleri ile Boztepe ve Kaman ilçesi çevresinde zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle, binaların çatıları ve araziler beyaz örtüyle kaplandı.
Kervansaray Dağlarındaki kar yağış nedeniyle Boztepe ilçesi yönüne giden sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Karayolları ve trafik ekipleri, yağış nedeniyle gece saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanmaya karşı tedbirlerini arttırdı.
İlçelerde kar yağışına sevinen çocuklar, teneffüslerde kartopu oynayarak vakit geçirdi.