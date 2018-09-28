Kırşehir'de kanaat önderi Hacı Cevad Efendi anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in önde gelen kanaat önderlerinden Hacı Cevad Efendi için kent merkezinde anma töreni düzenlendi.

Hacı Cevad Efendi’yi Anma ve Araştırma Vakfı tarafından Bağbaşı Mahallesi'nde düzenlenen 12'inci Hacı Cevad Efendi Anma Etkinliği, Kur'an-i Kerim tilaveti ve dua edilerek başladı.

Törende konuşan Vakıf Başkanı Mehmet Canlar, Hacı Cevad Efendi'nin 91 yıllık ömrü boyunca insanlığa hizmet etmiş bir Allah dostu olduğunu söyledi.

Hacı Cevad-ı Veli Efendi'yi anma programını düzenlemekten onur ve gurur duyduklarını vurgulayan Canlar, "Yüce Allah'tan tüm şehitlerimiz başta olmak üzere, Hacı Cevad-ı Veli Efendi'ye, evliya ile erenlerimize, Müslüman aleminin ruhuna rahmet diliyoruz. Hacı Cevad Efendi'nin istikbale ait 356 nasihatini sık sık anlatıyoruz. 'Vatanı olanın dini, dini olanın vatanı kaimdir. Bu millet tevhit ruhuna sahiptir. 'Milleti ayakta tutan Allah'a ibadet. Vatana hizmet büyüklere itaattir. Her kim bunu yaparsa dünya ve ahiret selametine kavuşur. Dini yaşantısını görmediğiniz insanlardan din öğrenmeyin. Sözünde ve işinde emin olanı tercih edin.' şeklindeki nasihatleri bize ışık tutuyor. Anma töreninin gerçekleşmesinde maddi ve manevi emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum, Allah'tan hayırlarının kabul olmasını diliyorum." diye konuştu.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Sulu ve Veli Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.