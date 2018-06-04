Kırşehir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi girişinde Fatih Biçer yönetimindeki 40 BE 279 plakalı kamyon, Erdal Ütük (38) yönetimindeki 68 FB 188 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ütük olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Türkan (30) ile çocukları Furkan (10) ve Enes (9) yaralandı.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.