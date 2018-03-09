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Kırşehir'de "Kadına Dair" sergisi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kadına Dair" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'ndaki serginin...

09 Mart 2018 Cuma 13:05
Kırşehir'de
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kadına Dair" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'ndaki serginin açılışını Kırşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, AEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez yaptı.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, sergideki ürünler hakkında Dekan Prof. Dr. Ölmez tarafından bilgilendirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurt, kadın varlığının toplumun her alanında hissedilmesi gerektiğini belirterek, sergide kadına dair fotoğraf ve görsellerin yer aldığını belirtti.

Sergi açılışının ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığında şan konseri düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Üniversitesi
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