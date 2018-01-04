Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir yolcu otobüsünde 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy yol kavşağı kontrol noktasında sabah saatlerinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü durdurarak inceleme yapmak istedi.

Ekipler, durdurulan otobüsün şoförü D.E'nin araç içinde ve bagajında inceleme yapılmasına izin vermek istememesinden şüphelendi.

Otobüste yolcuları kontrol eden ekipler, bagaj da inceleme yaptı.

Bagajın iç duvar metal kısımlarının farklı yerlerden vidalandığı fark edildi. Vidaları söken ekipler, bagajdan otobüsün koltuk altlarına ve yan boşluğuna zula olarak tabir edilen gizli bir bölmede 6 bin 500 paket kaçak sigara buldu.

Kaçak sigaralara el koyan ekipler, sürücü D.E'yi gözaltına aldı.



