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Kırşehir'de kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakent ilçesi Yaylaözü köyü yakınında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Çiçekhane mevkisinde...
Genel 07.12.2019, 14:50
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kaçak kazı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı.
Çiçekhane mevkisinde operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapmaya hazırlanan A.Y, M.Ü, A.D. ve Y.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 3 detektör, dürbün, 4 kazı aleti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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