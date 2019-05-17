Kırşehir'de kaçak içki operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir araçta 115 litre kaçak içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir-Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi Gedemen mevkisinde A.B'nin (57) kullandığı 06 VJY 51 plakalı...

Kırşehir'de kaçak içki operasyonu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir araçta 115 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir-Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi Gedemen mevkisinde A.B'nin (57) kullandığı 06 VJY 51 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde 23 adet şişede 115 litre kaçak içki bulundu.

Jandarma merkezine götürülen A.B, Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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