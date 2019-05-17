Kırşehir'de kaçak içki operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir araçta 115 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobilde 23 adet şişede 115 litre kaçak içki bulundu.
Jandarma merkezine götürülen A.B, Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir araçta 115 litre kaçak içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir-Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi Gedemen mevkisinde A.B'nin (57) kullandığı 06 VJY 51 plakalı...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir araçta 115 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobilde 23 adet şişede 115 litre kaçak içki bulundu.
Jandarma merkezine götürülen A.B, Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.