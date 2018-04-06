Kırşehir'de kaçak avlanma operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 300 kilogram yayın ve sazan balıklarına el koydu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kızılırmak Nehri sınırında bazı köylerde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mucur'un Aydoğmuş köyünde durdurulan hafif ticari aracın bagaj kısmında yapılan arama da yasadışı yollarla avlandığı belirlenen 300 kilogram yayın ve sazan balığı ile avlanmakta kullanılan aküye el konuldu.

Araç sahibi Y.Ö. gözaltına alındı. Y.Ö'ye bin 322 lira idari para cezası uygulandı.



