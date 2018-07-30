Kırşehir'de jeotermalle zamsız ısınılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, jeotermal ısınma bedellerine kış sezonu için zam yapılmayacağı bildirildi.

Kırşehir Jeotermal Turizm ve Sanayi AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun 2018/2019 kış sezonunda uygulanacak jeotermal birim fiyatlarının, geçen yılla aynı kalmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Buna göre 2018/2019 kış sezonunda da resmi kurum binaları için metrekare ısıtma bedelinin 14,92 lira, konutlar için 12,8 lira ve iş yerleri için ise 13,47 lira olarak uygulanacağı aktarılan açıklamada, abonelerin hesaplanacak yıllık ısıtma bedellerini, ilk taksiti 2018 Eylül ayı içerisinde olmak üzere aylık 5 eşit taksitte ödeyebilecekleri gibi tamamını ekim ayı sonuna kadar peşin ödemeleri halinde yüzde 5 indirimden yararlanabilecekleri kaydedildi.