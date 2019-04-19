Kırşehir'de istihdam seferberliği ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında üye ziyaretleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ile seferberlik kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Yılmaz, ziyaretlerle üyelerine seferberlik kapsamında, istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında sağlanan destek ve teşvikler hakkında detaylı bilgi verildiğini dile getirdi.