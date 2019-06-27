Kırşehir'de istihdam seferberliği ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyet, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında üye ziyaretleri gerçekleştirdi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Hamdi Ünal ve şube müdürleriyle seferberlik kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesindeki plastik ürün, balkon ve pencere, ahşap malzemeleri, demir döküm ve torna ile metal ürün üretim tesislerinin yetkilileriyle görüşen Yılmaz ve beraberindeki heyet, seferberlik kapsamında maliyetlerin düşürülmesi, rekabet gücünün artması, yapılabilecek yatırımlar, teşvikler hakkında bilgi verildi.



Ziyaretlerde konuşan Yılmaz, "İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda fazlasıyla hassasiyet gösteriyoruz. 'İstihdam Seferberliği' işletmeler için büyük bir fırsattır. Sigorta primi ve maaş avantajı sağlayan birçok destekleme de var. Bu teşviklerin her geçen gün büyüyen ve gelişen Kırşehir’in kalkınmasına önemli katkı sunacağına eminiz. Tüm üyelerimizin bu teşviklerden yararlanmasını önemle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.















