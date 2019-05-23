Kırşehir'de istihdam seferberliği çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyetin, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında üye ziyaretleri gerçekleştirdiği bildirildi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ve şube müdürleriyle seferberlik kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Seferberlik kapsamında maliyetlerin düşürülmesi, teşvikler, rekabet gücünün artması, yapılabilecek yatırımlar, teşvikler hakkında bilgi verildi.

İstihdam teşvikleri, uygulanması ve bu konuda atılacak adımlar hakkında iş insanlarına bilgi veren heyet, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesindeki temizlik ürünleri, kilit parke, kağıt ve plastik geri dönüşüm ve beton üretim tesislerinin yetkilileriyle de görüştü.