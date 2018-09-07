Kırşehir'de işletmelerde ürün denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerle kent merkezinde ürün ve fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde market ve bakkallarda ürün ve fiyat denetimi yaptıklarını belirterek, piyasalarda oluşan dalgalanmalarından faydalanarak haksız kazanç elde etmek isteyenlere cezai işlem uygulandığını söyledi.

Piyasalardaki son gelişmelerden istifade ederek, ürün fiyatları ve girdilerinde önemli bir değişiklik olmadığı halde, rafların bulunan ürünlere olağan dışı zamlar yapan işletmelere denetim yaptıklarını aktaran Dalgalı, şunları kaydetti:

"İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz 6 ekip ile denetimlerimizi sıklaştırdık. Şu ana kadar 20'ye yakın işletmede kontrollerimizi sağladık. Sadece ana caddelerdeki değil, kentin ara sokaklarındaki bakkallarda da denetim yapıyoruz. Personellerimiz kentin tüm bölgelerinde denetimlerde özellikle dar gelirli vatandaşın sürekli tüketmek zorunda kaldığı ürünlerin satış fiyatlarını kontrol ediyor. Rafta bulunan ürünün bugünkü fiyatı, son 1 hafta, 1 ve 2 ay önceki fiyatlarını karşılaştıran ekiplerimiz, yaşanan fiyat artışlarını kayıt altına alıyor. Zamların nedenleri ile ilgili işletme sorumlusundan bilgi alıyoruz. İşletme girdilerindeki artışları belgeleyemediği takdirde, idari para cezası uyguluyoruz. Ürünlerin alış fiyatları ile girdilerinde ciddi bir değişikliği olmadığı halde, piyasalarda oluşan dalgalanmalardan faydalanarak haksız kazanç elde etmek isteyenlere denetimlerimiz sürecektir."