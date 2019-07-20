Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme ve beton fabrikasında çalışan Yaşar A'nın (25) üzerine fabrika içinde taş bloku devrildi.Yaralanan...

Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme ve beton fabrikasında çalışan Yaşar A'nın (25) üzerine fabrika içinde taş bloku devrildi.

Yaralanan Yaşar A, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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