Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Yaralanan Yaşar A, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme ve beton fabrikasında çalışan Yaşar A'nın (25) üzerine fabrika içinde taş bloku devrildi.Yaralanan...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Yaralanan Yaşar A, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.