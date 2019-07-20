Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme ve beton fabrikasında çalışan Yaşar A'nın (25) üzerine fabrika içinde taş bloku devrildi.Yaralanan...