Kırşehir'de İmar Barışı için 10 bin 880 başvuru yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İmar Barışı için il genelinde yaklaşık 10 bin 880 başvuru yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Akın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette bir konuşma yapan Vali Akın, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için yapılacak çalışmaların önemine işaret ederek, Kırşehir'deki yaşam kalitesini yükseltmek için yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin işlemlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Çevre ve yapılaşmaya yönelik alınan kararların temelinde vatandaş memnuniyetinin olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere iş ve işlemler yürüten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün denetleyici ve çözüm odaklı bir anlayışla hizmet etmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşam için çevrenin ve mevcut kaynakların iyi korunması, verimli kullanılması ve meydana gelebilecek olaylarda yaşanacak kayıpların önüne geçilmesi için de her türlü afete hazırlıklı olmak gerekir. Sunulan bu hizmetlerden faydalananların da ihtiyaç ve beklentilerinin en kısa sürede karşılanmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması amacıyla uygulamaya konulan İmar Barışına da ilimizden 10 bin 880 civarında başvuru yapıldığını öğrendim. Bunu güzel bir gelişme olarak değerlendiriyorum."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker de İmar Barışı çalışmalarının son durumu ile ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.