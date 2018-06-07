Kırşehir'de İl Genel Meclisi toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel İdare Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya katılan Vali Akın, halkın temsilcisi olan meclis üyeleriyle çalışarak il genelinde önemli hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Devletin tahsis ettiği ödenekleri en verimli şekilde kullanacaklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Meclis üyelerimizin aldığı ortak kararlar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilme niteliğinde olacaktır. Kırşehir yönetiminde vatandaşlarımızın temsilcisi olan sizler bir nevi yerel parlamento görevi ifa etmektesiniz. İlimizin yatırımlarla gelişip büyümesinde, köylerimizin kalkınması ve yeni imkanlara kavuşmasında katkı sağlamaktasınız. Yapacağınız çalışmalarda hakkaniyetten ayrılmadan adımlar atmanız yapılan çalışmaların başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Birlikte çalışacağımız süre içerisinde ilimizin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda gelişmesi için yeni yatırımları hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Akın, toplantının ardından kente yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, meclis üyeleri, kurum amirleri katıldı.