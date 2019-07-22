Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Murat Öztürk idaresindeki 38 PN 770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman kavşağında Mahmut Dinçer'in kullandığı 06 GMS 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücülerle araçlardaki Ayşe ve Göktuğ Kocakaplan ile Eyüp ve Yakup Kaya, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.