Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücülerle araçlardaki Ayşe ve Göktuğ Kocakaplan ile Eyüp ve Yakup Kaya, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Murat Öztürk idaresindeki 38 PN 770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman kavşağında Mahmut Dinçer'in kullandığı 06 GMS 63 plakalı...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücülerle araçlardaki Ayşe ve Göktuğ Kocakaplan ile Eyüp ve Yakup Kaya, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.