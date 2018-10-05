Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaman-Kırşehir karayolunda seyir halinde olan E.B'nin kullandığı 40 KA 473 plakalı otomobil ile karayoluna yan yoldan çıkan G.D. idaresindeki...