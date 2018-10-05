Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaman-Kırşehir karayolunda seyir halinde olan E.B'nin kullandığı 40 KA 473 plakalı otomobil ile karayoluna yan yoldan çıkan G.D. idaresindeki 06 LYT 85 plakalı otomobil çarpıştı.
İlçe çıkışındaki benzin istasyonu yakınlarında meydana gelen kazda, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından karayolunda güvenlik tedbiri aldı.
Kısa süre ulaşıma kapanan karayolu, itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.