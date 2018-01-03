Kırşehir'de iki belediyeye iş makinesi hibe edildi

KIRŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesine iş makineleri hibe etti.

Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonunda, yükleyici kepçenin ilçeye gönderildiğini söyledi.

İş makinesini belediyeye hibe eden Bakanlığa teşekkür eden Deniz, kepçenin ilçe halkına hizmet vermeye başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve belediyelerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilçemize bir adet kepçe hibe edilmiştir. Kepçenin belediyelerimize kazandırılmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a ve AK Parti Kırşehir milletvekillerimiz Mikail Arslan ile Salih Çetinkaya'ya çok teşekkür ederiz. Kepçenin belediyemize kazandırılması ile belediye makine parkurumuz gün geçtikçe büyümektedir. İlçe halkımıza daha iyi hizmet vermek için elimizden gelen tüm caba ve gayreti gösteriyoruz."

Köseli Belde Belediye Başkanı Bekir Yılmaz da hibe edilen kepçe ile beldeye daha iyi hizmet vereceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



