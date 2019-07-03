Kırşehir'de hemşirenin darbedildiği iddiası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hastanın erkek hemşireyi darbettiği öne sürüldü.Acil serviste tedavi gören bir hasta ile serviste görevli hemşire Ertan Sağlam arasında tartışma çıktı....