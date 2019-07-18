Kırşehir'de hedef kazaların en aza indirilmesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent genelinde alınan tedbirlerle trafik kazalarını en aza indirmek istediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan trafik değerlendirme toplantısında 2019 yılı ilk 6 aylık trafik verileri incelendi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de trafik konusunda alınan mevcut tedbirlerle alınması ve takip edilmesi gereken ilave çalışmaları karara bağladıklarını kaydetti.

Kırşehir il merkezinde ve bağlantılı yollarda alınan tedbirlerle trafik kazalarını en aza indirilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımızın trafik kazalarını önleme planı doğrultusunda trafikte denetimlerin arttırılması, ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması amaçlanıyor. Hız ve emniyet kemeri denetimlerinin artırılması, şehirler arası güzergahlara yaşam tünellerinin oluşturulması da planlanıyor. Bilindiği üzere 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmişti. Bu kampanya yapılması gereken yeni çalışmaları da karara bağladık. İlimizin temel trafik sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek çözme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızdan da trafikte alınan tedbirler konusuna karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz."

Toplantıya Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Suat Orhan ve ilgili kurum amirleri katıldı.