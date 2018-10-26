Kırşehir'de hastanede kimyasal kaza tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatta Ankara istikametine gitmekte olan bir tankerin Özbağ beldesinde devrilmesi senaryosu canlandırıldı. Ekipler, sıvılaştırılmış klor gazı taşıyan bu tankerden gaz sızıntısına müdahale etti.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine 112 Komuta Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Tankerden sızan dumanın fark edilmesiyle şüpheli durum olduğu anlaşılarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve kolluk kuvvetleri ile irtibat kuruldu.

AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 112 Komuta Merkezinden KBRN olayı haberi geleceği bildirildi. Acil Servis sorumlu hekimi idari bilgilendirme ile birlikte KBRN ünitesi ve Acil Servisi alarm durumuna geçirildi.



Tatbikatta keşif, tespit, yaralılara ilk müdahale, kazazede temizlenmesi ve tedavileri yapılmak üzere müşahede altına alınmaları icra edildi. Tatbikat, ekiplerin değerlendirme toplantısıyla sona erdi.





