Kırşehir'de Hacı Cevad Efendi anılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kanaat önderlerinden Hacı Cevad Efendi için anma töreni düzenlenecek.

Hacı Cevad Efendi'yi Anma ve Araştırma Vakfı (HACEV) Başkanı Mehmet Canlar, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Eylül Perşembe günü Bağbaşı Mahallesi'nde 12. Hacı Cevad Efendi Anma Etkinliği yapılacağını belirtti.

Anma etkinliğine sevenleriyle onun yolundan gidenlerin katılacağını ifade eden Canlar, şunları kaydetti:

"Merhum Hacı Cevad Efendi Kırşehir'in önemli kanaat önderlerinden birisiydi. 91 yıllık hayırlı ömrü boyunca insanlığa hizmet etmiş, Allah dostu, gönüllere taht kurmuş Hacı Cevad-ı Veli Efendi’yi anmanın onur ve gururunu duyuyoruz. Hacı Cevad Efendi’nin istikbale ait 356 nasihatinden birisi olan, 'Vatanı olanın dini, dini olanın vatanı kaimdir. Bu millet tevhit ruhuna sahiptir. Biz zor zamanlar gördük ve yıkılmadık. Bu millet imandan ayrılmadığı sürece bu milleti kimse yenemez.' sözünü sık sık hatırlatıyoruz. Birlik ve bütünlüğe daha çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde tüm halkımızı Bağbaşı Mahallesi Geylani Apartmanı'ndaki 12'inci Hacı Cevad Efendi anma etkinliğine bekliyoruz."