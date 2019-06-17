Kırşehir'de hacı adaylarına sağlık eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına aşı yapılarak, sağlık eğitimi verildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü Konferans Salonunda aşı yapılan 144...