Kırşehir'de hacı adaylarına sağlık eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına aşı yapılarak, sağlık eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü Konferans Salonunda aşı yapılan 144 hacı adayı, sağlık konusunda dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.
Sağlık memurları, kadın ve erkek hacı adaylarına, Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkelerinde sıklıkla görülen hastalıklar hakkında bilgiler verdi.
Kutsal topraklarda sağlık yönünden alınması gereken tedbirleri hakkında da bilgilendirme yapan sağlık ekipleri, 144 hacı adayına bölgede uygulayacakları beslenme önerileri ve hijyen kurallarını anlattı.