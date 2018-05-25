Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Gönül Dağı" projesi kapsamında kent merkezindeki yaşlı, yalnız ve bakıma muhtaç kişileri ziyaret etti.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin başlattığı "Gönül Dağı" projesi kapsamında bilmedikleri, tanımadıkları insanların hayatlarına dokunduklarını, yaşlı, yalnız ve bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret ederek, onları mutlu etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Belediye olarak böyle bir projeye öncü olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını, sosyal belediyecilik adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara da bu projeyle destek olduklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde 'Veren el, alan elden üstündür' buyuruyor. Ne kadar paylaşırsak mutluluklarımız o kadar çoğalır, hayatımız zenginleşir. Biz de paylaşarak, insanımızın kalbine, ruhuna dokunarak sorunlarının daha da azalacağını, mutlulukların daha da artacağını düşünüyoruz. Büyüklerin kıymetini bilmeyen küçüklerin dünyada başarılı olma şansı yok. Sizlerin hayır dualarını almak hayatta kazanılan en önemli şeylerden biridir. Böyle bir projeye öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Gönül Dağı Projemiz, yaptığımız birçok hizmetten bizim için çok daha değerlidir. Çünkü gönül yapabilmek, insanların gönlünü alabilmek dünyadaki en zor işlerden birisidir. İnşallah yardım ettiğimiz, gönüllerine dokunduğumuz insan sayısı gün geçtikçe artar. Hayır işi yapmak her zaman insana büyük mutluluk ve huzur verir."