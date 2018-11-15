Kırşehir'de gıda ve fiyat denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezinde gıda ve fiyat denetimi yaptıkları bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin şehir merkezindeki rutin denetimlerinin yanı sıra gıda ve içecek satışı yapılan iş yerlerinin kasa ve reyon fiyatları farkını araştırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, market, fırın ve imalathanelerde iş yerlerinin kontrol edilmesine önem verdiklerini, hijyen ve fiyat durumlarına dikkat edildiğini ifade etti.

Amaçlarının vatandaşın gıda ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketmeleri olduğunu aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz sırasında esnaflarımızı gördüğümüz eksiklikler konusunda bir kereye mahsus olmak üzere uyarıyoruz. Daha sonraki kontrollerimizde aynı durumla karşılaşmamız halinde gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde denetimleri yapan ekipler, kasa ve reyon fiyatlarının karşılaştırılması sonucu ikisi arasında fiyat farkı bulunan yerlere gerekli cezai işlemi uyguluyor."