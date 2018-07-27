Kırşehir'de GETAT merkezi hizmete girdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT) hizmete girdi.

AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonundaki GETAT merkezi açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, binlerce yıllık geçmişi olan fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme ve yardımcı tedavi uygulamasının GETAT Merkezi'nde yapılacağını aktardı.

Akın, "Hacamat, akupunktur, müzikle terapi, masaj tedavisi gibi geleneksel tıp yöntemleri, modern tıbbın destekleyici ve tamamlayıcı dallarıdır. Artık Kırşehir'deki hastanemizde talep eden hastalara geleneksel tıp yöntemleri de uygulanacaktır. Ayrıca, gerekli eğitim ve izinler alındıktan sonra diğer branşlarda da tedavi yöntemleri uygulanmaya başlayacaktır. Amacımız, vatandaşlarımıza her türlü tedaviyi, en iyi ve kaliteli bir biçimde sunmaktır." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nin Kırşehir'e hayırlı olmasını temenni ederek, devletin vatandaşlara her türlü ihtiyaca cevap verebilecek hizmeti sağlayacağını söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Figen Tuncay da hastane ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama alanları hakkında bir sunum yaptı.

Merkezin açılışının ardından, akupunktur ve kupa tedavisi protokol üyelerine bir hasta üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, AEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve idari personel katıldı.