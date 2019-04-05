Kırşehir'de gazilere şükran plaketi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, malul gazilere şükran plaketi takdim edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Ramazan Baykara, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Harun Ağaç, Kırşehir Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, gaziler Abbas Say, Mahir Dilekçi, Hayati Şahiner, Ünal Bulut, Fuat Durmuş, Muzaffer Yıldız, Ali Müjdat Köksal ve Mehmet Göçmen'e şükran plaketi takdim edildi.

Baykara, ziyarette yaptığı açıklamada, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna vatani görevlerini ifa ederken hayatını ortaya koyan kıymetli gazilere her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Sayın bakanımızın selamlarıyla şükran plaketlerini gazilerimize takdim ettik. Rabbim, tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.