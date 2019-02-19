Kırşehir'de Fırat Çakıroğlu için fidan dikildi

KIRŞEHİR (AA) - Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı üyeleri, Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için hatıra ormanına fidan dikti.

Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce oluşturulan "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Hatıra Ormanı"na 128 fidan dikildiği belirtildi.

Etkinliğe çok sayıda üyenin katıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diktiğimiz bu fidanlar gibi nice nice Fırat'lar yetişeceğine olan inancımız tamdır. Toprakla buluşan her fidan yeni Fırat'lardır. Fidanlar nasıl toprağa kök salıp büyüyor ise bizim ülkümüz, turan sevdamız genç nesillerde kök salıp büyüyecektir. Bizi biz yapan maneviyatınız, ulu çınarlar gibi her geçen gün daha da kuvvetlenip sarsılmaz ve asla yıkılmaz bir hal almaktadır. Kırşehir'den tüm cihana haykırıyoruz. Bu fidanlar altı da üstü de ebediyen bizim olan toprakta olduğu sürece davamızdan bir adım geri durmayacağız. Ahde vefadan vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız."