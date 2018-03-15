Kırşehir'de FETÖ/PDY davası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında dava açılan tutuksuz 49 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan 45 eski polis ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili beklenen dijital belge raporlarının gelmediğini belirterek duruşmayı erteledi.

Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, 58'i eski polis, 2'si "polis imamı" oldukları ileri sürülen eski öğretmen olmak üzere 35'i tutuklu 60 sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmış, sonraki duruşmalarda sanıklardan 24'ü tahliye edilmişti. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 49 eski polisin dosyalarını ana davadan tefrik etmişti.

Ana davada yargılanan 11 eski polis ise çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

