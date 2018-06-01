Kırşehir'de FETÖ operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kadın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentteki örgüt üyeleri ve kapatılan FETÖ okullarında çocuk gelişim uzmanı ile öğretmen olarak çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları baskında 5 kadın şüpheliyi yakaladı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuk gelişim uzmanı Ç.D, F.Y, G.D, N.B. ve öğretmen S.I, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.