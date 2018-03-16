KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de evcil hayvan sahiplerine eğitim veriliyor.

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Belediye işbirliğinde ev süs hayvanı sahiplerine yönelik eğitim programı hazırlandığı belirtildi.

Park Bahçeleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı bünyesinde çalışan ve alanında uzman veteriner hekimlerin eğitim verdiği belirtilerek, eğitimi başarı ile tamamlayanlara sertifika verileceği aktarıldı.

Hayvan hastalıkları ve bakımı, hayvan sevgisi, ev ve süs hayvanlarının satışı konularında bilgiler verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ev ve süs hayvanı satışı yapanlar ve çalışanlar, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllüler ve hayvan besleyenlere ev ve süs hayvanları bakımı, beslenmesi ve sağlığı hakkında eğitim hizmetleri veriliyor. Park Bahçeleri Müdürlüğüne bağlı, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı bünyesinde çalışan ve alanında uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitim, talebin yoğunluğuna göre devam edecek. Eğitimde hayvan sevgisi, bakımı ve hayvan hastalıkları, hayvan hakları ve satışı konularında gerekli mevzuat, anlatılıyor. Aynı zamanda derslere yeterli düzeyde katılanlara da sertifika veriliyor."