Kırşehir'de engellilerin askerlik heyecanı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Engelliler Haftası" kapsamında 15 engelli, yemin ederek askerlik heyecanı yaşadı.

Askeri gazinoda düzenlenen törende, askeri elbiselerini giyen engelli gençlere bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi.

Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençler, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, "Engelli kardeşlerimiz 1 günlüğüne de asker olsa, bu gururu yaşama fırsatı buldular. Askerlik hepsine çok yakıştı. Her zaman dediğimiz gibi asıl engel kafadadır, iyi bir çalışmayla aşılamayacak engel yoktur. Bu vesileyle engelsiz günler diliyor, engelli çocuklarımızı sabırla büyüterek asker ocağına getiren ailelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Engelli askerlerin ant içmesi ve Jandarma Yüzbaşı Suat Orhan'ın konuşmasının ardından terhis belgeleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu il temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri başkanları, jandarma teşkilatı mensupları ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.



