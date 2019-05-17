Kırşehir'de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, hibe desteği almaya hak kazanan 17 engelli ve eski hükümlüye çeklerini verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği'nin Gazi Parkı'nda düzenlediği iftar programına katılan Vali Akın, kendi işlerini kurmaya yönelik hibe almaya hak kazanan 17 engelli ve eski hükümlüye çeklerini takdim etti.

İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın duasının ardından konuşan Vali Akın, mübarek ramazan ayına denk gelen Engelliler Haftasında engelliler ve aileleriyle aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da "Devletimizin engelli kardeşlerimize verdiği destekler devam edecektir. Bu iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, huzurlu, mutlu günler diliyorum." sözlerini kullandı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

