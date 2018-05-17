Kırşehir'de engelli öğrencilere polis şefkati

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği etkinlikte, engelliler polis kıyafetiyle şehir turu atarak TOMA'dan su sıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Ailelerini Destekleme" projesi kapsamında Kırşehir'de engelli çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık oluşturulması amacıyla İş Engelliler Okulu'nu ziyaret etti.
Okul idaresi tarafından belirlenen 10 öğrenci polis kıyafetleri giyerek İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'ü ziyaret etti.
Polis otolarına binerek siren eşliğinde şehir turu atan engelli öğrenciler, Ahi Evran Stadyumu'nda TOMA'dan su sıktı.