Kırşehir'de emniyet personeli iftarda buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller iftarda buluştu.

Kent merkezinde bir lokantada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize, Narkotik ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği iftar programında konuşan İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, emniyet teşkilatının kanunlardan ve milletten aldığı destekle, gece gündüz demeden ülkenin huzur ve güven ortamını sağlamak için azim ve kararlılıkla görev yaptığını söyledi.

Ramazan ayında, iftar programında birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Akyüz, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız ülkemize zarar vermek isteyen tüm şer odaklarına karşı her zaman üstüne düşeni yapmıştır. Bu uğurda şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Polislerimiz aldıkları eğitim, çalışma anlayışı ve disiplinleri bakımından dünyada önde gelen emniyet teşkilatlarından birisidir. 170 yıldan fazladır hizmet veren teşkilatımız, kaçakçılıktan organize suçlara, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına, narkotik ve siber suçlara kadar ülke güvenliğini etkileyen pek çok olaya müdahale ediyor. Ülkemiz huzuruna tehdit oluşturan her konu da en önde mücadele veriyor. Tüm personelimize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum."

İftar programına, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Muharrem Özyazıcı ve Hüseyin Tufan, Kaçakçılık ve Organize, Narkotik ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kürşat Koçak, şubelerde çalışan personeller katıldı.