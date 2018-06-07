Kırşehir'de emniyet personeli iftarda buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde çalışan polisler, iftar programında bir araya geldi.

Asayiş, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinin Polisevi'nde ortaklaşa düzenlediği iftar programında konuşan İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, emniyet teşkilatında görevli her bireyin gece gündüz demeden hizmet verdiğini, bu durumun da takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Emniyet teşkilatının tüm birimlerinin ülkesinin refahı ve huzuru için çalıştıklarını dile getiren Akyüz, şunları kaydetti:

"170 yıldan fazladır Türkiye'nin bir ve beraberliği için emniyet teşkilatı olarak çalışıyoruz. Asayiş Şube birimlerimiz kentteki bir çok olaya müdahale ediyor, Çocuk Şube ise çocuklarımızın hataya, yanlışa ve kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Okul çevreleri ile onların gidebilecekleri alanlarda sürekli kontrol halindeler. Toplum Destekli ekipler ise sürekli vatandaş ile iç içe ve sürekli onları bilinçlendirmek için çalışıyorlar. Ülkemiz vatandaşımızın huzuruna ve refahı için ellerinden geleni yapan tüm teşkilat mensuplarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum."

İftar programına, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Muharrem Özyazıcı ve Hüseyin Tufan, Asayiş, Çocuk Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Celal Yurdakul ile şubelerde çalışan personeller katıldı.