Kırşehir'de emniyet personeli iftarda bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler iftar programında buluştu.

Kent merkezinde bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, görevli personel ve aileleriyle sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

İftar programında görevli personelle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Akyüz, şöyle konuştu:

"Tüm personelimiz göstermiş olduğu gayreti, mücadelesi, samimiyetiyle bize intikal eden sorunların çözümünde büyük başarılar elde ediyor. İnsanın olduğu yerde sorun ve problem muhakkak olacaktır ancak diğer insanların refahı ve huzuru için tüm emniyet teşkilatı her zaman var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Ramazanda ve diğer önemli günlerde paylaşmanın bilinciyle bir araya geliyoruz. Dayanışmanın önemli olduğu şu günlerde birbirimize destek olarak, emeğimizi esirgemeden başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programına, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda polis memuru katıldı.